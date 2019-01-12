Азмун сделал дубль за Иран и вывел его в плей-офф Кубка Азии

Иран победил Вьетнам в матче 2-го тура группового турнира Кубка Азии - 2:0. Дубль оформил нападающий "Рубина" Сердар Азмун. В первом туре Иран разгромил Йемен 5:0 (Азмун забил один из мячей). Таким образом, на счету команды Карлуша Кейруша две победы в двух играх, она досрочно вышла в плей-офф турнира.

На Кубке Азии в 1/8 финала выходят по две лучших сборных в каждой из шести групп, а также четыре лучших команды из занявших третьи места.

Кубок Азии

Групповой турнир

Группа D

Вьетнам - Иран - 0:2 (0:1)

Голы: Азмун, 38 (0:1). Азмун, 69 (0:2).