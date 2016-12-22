Заа заменит Жервинью на Кубке Африки

Федерация футбола Кот-д'Ивуара убедила 24-летнего крайнего полузащитника "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа, на счету которого участие в двух товарищеских матчах за сборную Англии, сменить футбольное гражданство и выступить на Кубке Африки-2017 за "слонов". ФИФА дала на это согласие, сообщил журнал Jeune Afrique.

Заа родился в Абиджане, крупнейшем городе Кот-д'Ивуара, но вырос в Англии. На трунире в Габоне он призван заменить Жервинью, который год назад перебрался из "Ромы" в Китай, где в октябре порвал крестообразные связки. Из-за серьезной травмы он пропустит Кубок Африки-2017.