Виктор Бондаренко: "Уровень Кубка Африки снизился"

Известный российский тренер Виктор Бондаренко, 20 лет работавший в Африке, отметил, что уровень Кубка африканских наций по сравнению с последними годами упал. Сегодня состоится финал турнира, в котором сыграют Египет и Камерун.

– Подсчитал и выяснил, что это уже 17-й розыгрыш Кубка Африки, который смотрю, так что есть с чем сравнивать, - сказал Бондаренко. - Откровенно говоря, уровень снизился. Ушло поколение великих, таких как Это'О и Дрогба. На ведущие позиции выдвинулись другие люди – Обамеянг, Мане… Но турнир получился средненький, не такой захватывающий, как бывало, особенно на групповом этапе. Много борьбы и мало индивидуального мастерства.

К тому же быстро вылетел Габон, и оттого сразу резко упал интерес у местной публики. По-моему, неудача хозяев – сюрприз. Вместе с тем они оказались в одной группе с Камеруном и Буркина-Фасо. "Жеребцов" грамотно направлял перспективный португальский тренер Паулу Дуарте, они играли агрессивно и доказали, что входят теперь в число сильнейших сборных в Африке. (Александр ПРОСВЕТОВ)

Полностью интервью Бондаренко