Виктор Бондаренко: "Предполагаю, что Египет выиграет Кубок Африки"

Известный российский тренер Виктор Бондаренко, более 20 лет работавший в Африке, считает, что Египет выиграет Кубок африканских наций. В сегодняшнем финале египтяне встретятся с Камеруном.

- Предполагаю, что в финале верх возьмет Египет, - сказал Бондаренко. - Он мне ближе. Работал в этой стране, левый защитник Фатхи играл у меня в 2005 году в "Исмаилии". Египетские футболисты всегда были хорошо подготовлены в техническом плане. Но сомнения в исходе финала есть. (Александр ПРОСВЕТОВ)

Полностью интервью Бондаренко - скоро в "СЭ"