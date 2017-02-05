Виктор Бондаренко: "Бассогог мог бы заменить Самедова в "Локомотиве"

Известный тренер Виктор Бондаренко, более 20 лет работавший в Африке, посоветовал российским клубам обратить внимание на нападающего "Ольборга" и сборной Камеруна Кристиана Бассогога. По мнению специалиста, 21-летний футболист стал открытием Кубка Африки. Бассогог провел на турнире 5 матчей, забил 1 гол и помог команде дойти до финала, где она сегодня сыграет с Египтом.

– Может быть, кого-то посоветовали бы российским клубам?

– Камерунца Бассогога, который стал, на мой взгляд, открытием турнира. Парню только 21 год, и он вполне, как мне представляется, мог бы заменить, например, на правом фланге "Локомотива" Самедова. У нас мало игроков с такой скоростной технической оснащенностью. А играет Бассогог за датский "Ольборг", так что приобрести его, наверное, реально. (Александр ПРОСВЕТОВ)

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