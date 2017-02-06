08:34 | ФУТБОЛ — Кубок Африки

Уго Броос: "У сборной Камеруна не 23 игрока, а 23 друга. Поэтому мы победили"

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Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос выразил мнение, что от его команды никто не ждал победы на Кубке Африки. Накануне камерунцы одолели в финале Египет - 2:1.

- У нас было множество проблем из-за игроков, отказавшихся поехать с нами, - цитирует ESPN Брооса. - Хорошо, это их решение. Но, возможно, они сейчас говорят: "Черт! Почемау я не поехал с ними?!"

Да, победа показывает, что у нас есть характер, но я знал об этом с самого начала. Я уже говорил: у меня нет 23 игроков, у меня 23 друга. И это невероятно. Думаю, поэтому мы и победили. 

Никто не ожидал, что мы пройдем так далеко. Мы пытались хотя бы пробиться в плей-офф. И нам это удалось. Потом мы сказали: "Посмотрим, что будет в матче с Сенегалом". И мы победили. И тогд мы подумали, что можем выиграть финал.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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DoG

Ну надо же 23 корешка)

13:14

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