Сумасшедший гол Абубакара в финале Кубка Африки

Гол нападающего "Бешикташа" Венсана Абубакара в финале Кубка Африки принес сборной Камеруна победу над сборной Египта – 2:1. 25-летний футболист на 88-й минуте встречи воспользовался передачей со своей половины поля от полузащитника Себастьена Сиани, сначала приняв мяч на грудь, затем перекинув соперника, после чего неотразимо пробив в ворота 44-летнего Эссама Эль-Хадари.
Благодаря голу Абубакара сборная Камеруна стала пятикратным победителем турнира, а также последним участником Кубка конфедераций-2017, который предстоящим летом состоится в России.
Трансляция матча Египет - Камерун
Watch the moment when Cameroon won #CAN2017. Super finish from Vincent Aboubakar. Classy winner. pic.twitter.com/ndAwghpSOn– Bolarinwa Olajide (@iambolar) 5 февраля 2017 г.
Очень плохой мальчик
Финал кубка Африки -и на таком убогом стадионе?
02:27
Redeemer
Гол хорош!
02:10
= Даль =
Вот так Дзюба должен класть в каждом матче. Хотя бы в согазе.
01:49