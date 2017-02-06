Сумасшедший гол Абубакара в финале Кубка Африки

Гол нападающего "Бешикташа" Венсана Абубакара в финале Кубка Африки принес сборной Камеруна победу над сборной Египта – 2:1. 25-летний футболист на 88-й минуте встречи воспользовался передачей со своей половины поля от полузащитника Себастьена Сиани, сначала приняв мяч на грудь, затем перекинув соперника, после чего неотразимо пробив в ворота 44-летнего Эссама Эль-Хадари.

Благодаря голу Абубакара сборная Камеруна стала пятикратным победителем турнира, а также последним участником Кубка конфедераций-2017, который предстоящим летом состоится в России.

Трансляция матча Египет - Камерун