00:00 | ФУТБОЛ — Кубок Африки

Сумасшедший гол Абубакара в финале Кубка Африки

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Гол нападающего "Бешикташа" Венсана Абубакара в финале Кубка Африки принес сборной Камеруна победу над сборной Египта – 2:1. 25-летний футболист на 88-й минуте встречи воспользовался передачей со своей половины поля от полузащитника Себастьена Сиани, сначала приняв мяч на грудь, затем перекинув соперника, после чего неотразимо пробив в ворота 44-летнего Эссама Эль-Хадари.

Благодаря голу Абубакара сборная Камеруна стала пятикратным победителем турнира, а также последним участником Кубка конфедераций-2017, который предстоящим летом состоится в России.

Трансляция матча Египет - Камерун

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Очень плохой мальчик

Финал кубка Африки -и на таком убогом стадионе?

02:27

Redeemer

Гол хорош!

02:10

= Даль =

Вот так Дзюба должен класть в каждом матче. Хотя бы в согазе.

01:49

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