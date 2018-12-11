Серж Орье: "Перенос Кубка Африки-2021 из Кот-д'Ивуара - это позорное и глупое решение"

Защитник сборной Кот-д’Ивуара Серж Орье жестко раскритиковал решение Африканской конфедерации футбола (CAF) лишить его страну права проведения Кубка Африки 2021 года. Это право было передано Камеруну, которому не разрешили проводить турнир в 2019 году, поскольку он не успевает со строительством стадионов. А Кот-д’Ивуар взамен проведет Кубок Африки-2023.

– Я в шоке, не понимаю этого решения, – цитирует AFP Орье. – Это какие-то происки политиков. Это позорное и глупое решение. Мы все хотели, чтобы Кубок Африки в 2021 году прошел в нашей стране.