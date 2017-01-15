23:55 15 января | ФУТБОЛ — Кубок Африки

Сенегал обыграл Тунис

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Сенегал в матче 1-го тура группового турнира Кубка Африки обыграл Тунис – 2:0. Голами отметились Садио Мане и Серинь Мбодж.

Кубок Африки

Групповой турнир

Группа B

Тунис - Сенегал - 0:2 (0:2)

Голы: Мане, 10 - с пенальти (0:1). Мбодж, 30 (0:2).

Тунис: Матлути, Абденнур, Бен Юссеф, Маалул, Наггуез, Мсакни, Азуни (Хазри, 46), Сасси, Слити, Лахмар, Акаичи (Хенисси, 64).

Сенегал: Диалло, М`Бенге, Гассама, Мбодж, Кулибали, Куяте (Диоп, 88), Гуйе, Ндиай (Севе, 72), Диуф, Мане, Кейта (Сарр, 62).

Предупреждения: Абденнур, 9. М`Бенге, 36. Кулибали, 41.

Судья: Алиум (Камерун).

15 января. Франсвиль. Stade de Franceville.

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