Семь игроков отказались выступать за Камерун на Кубке Африки

Сразу 7 из 35 камерунских футболистов, которых бельгийский главный тренер "Неукротимых львов" Хуго Броос включил в предварительный список для участия в Кубке Африки-2017, уведомили об отказе по разным причинам выступать на этом турнире, стартующем в Габоне 14 января.

Семерку отказников составили два вратаря – Андре Онана ("Аякс") и Ги Ролан Нди Ассембе ("Нанси"), а также Жоэль Матип ("Ливерпуль"), Аллан Ньом ("Вест Бромвич"), Максим Пундже ("Бордо"), Андре Замбо Ангисса ("Марсель") и Ибраим Амаду ("Лилль").

Национальная федерация собирается обратиться в ФИФА, упирая на то, что клубы обязаны отпускать игроков на Кубок Африки. В 2015 году сенегалец Диафра Сако, симулировавший травму и продолжавший, тем не менее, играть во время турнира за "Вест Хэм", был оштрафован на 100 тысяч швейцарских франков.

Но не все так просто. Так, Матип ожидаемо отказался играть за "львов" из-за конфликта с прежним руководством сборной, а Пундже не теряет надежды защищать спортивную честь Франции, в которой родился.