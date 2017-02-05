Сборная Камеруна выиграла Кубок Африки и приедет в Россию

В финальном матче Кубка Африки сборная Камеруна переиграла команду Египта – 2:1.

Счет в игре на 22-й минуте открыл полузащитник египтян Мохамед Эль-Ненни. На 59-й минуте защитник Николя Нкулу восстановил равновесие, а на 88-й нападающий Венсан Абубакар принес камерунцам победу.

Благодаря этому результату сборная Камеруна стала пятикратным победителем турнира, а также последним участником Кубка конфедераций-2017, который предстоящим летом состоится в России.

Кубок Африки

Финал

Египет - Камерун - 1:2 (1:0)

Голы: Эль-Ненни, 22 (1:0). Нкулу, 59 (1:1). Абубакар, 88 (1:2).

Египет: Эль-Хадари, Аль-Мухаммади, Габр, Хегази, Фатхи, М.Салах, Хамед, Саид, Эль-Ненни, М.Хассан (Собхи, 66), Варда.

Камерун: Ондоа, Фай, Нгадо, Тейку (Нкулу, 31), Ойонго, Бассогог, Джум, Сиани, Зуа (Манджек, 90+4), Муканджо, Тамбе (Абубакар, 46).

Предупреждения: Абубакар, 89. Фай, 90+1. Собхи, 90+2. Бассогог, 90+4.

Судья: Сиказве.

5 февраля. Либревиль. Стадион Stade de l'Amitie.

Трансляция матча Египет - Камерун