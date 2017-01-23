Сборная Габона вылетела с домашнего Кубка Африки

Игра 3-го тура группового турнира Кубка Африки между сборными Камеруна и Габона завершилась вничью – 0:0. В связи с этим результатом команда Хосе Антонио Камачо заняла третье место в своем квартете с двумя и покинула домашний турнир, тогда как камерунцы с пятью очками заняли второе место и вышли в плей-офф.

Кубок Африки-2017

Групповой турнир

Группа A

Камерун – Габон – 0:0

Камерун: Ондоа, Нкулу, Тейку, Ойонго, Фай, Нгадо, Сиани, Муканджо, Салли (Зуа, 76), Тамбе (Абубакар, 83), Бассогог (Токо Экамби, 83).

Габон: Овоно, Экуэле Манга, Палюн (Кевин, 73), Аппиндангой, Зе Ондо (Вахтер, 57), Бийого Поко, Ндонг, Мартинссон Нгуали, Обамеянг, Буанга, Эвуна (Мбинги, 77).

Предупреждение: Сиани, 18.

Судья: Беннетт (ЮАР).

22 января. Либревиль. Стадион Stade de l'Amitie.