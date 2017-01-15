23:16 | ФУТБОЛ — Кубок Африки

Рияд Махрез: "За потерю очков в игре с Зимбабве сборная Алжира может винить только себя"

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Полузащитник "Лестера" и сборной Алжира Рияд Махрез после первой игры группового турнира Кубка Африки против Зимбабве (2:2) отметил, что каждая встреча соревнования получается тяжелой. Оформивший дубль хавбек высказал мнение, что его команда провалила первый тайм.

– Кубок Африки никогда не бывает легким, – цитирует L'Équipe Махреза. – Мы знали, что матч против Зимбабве будет тяжелым. Первый тайм мы провалили, но во втором улучшили свою игру. У нас было больше возможностей для взятия ворот, но мы их упустили. Сборная Алжира может винить только себя.

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Материалы REN-TV

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