Рияд Махрез: "За потерю очков в игре с Зимбабве сборная Алжира может винить только себя"

Полузащитник "Лестера" и сборной Алжира Рияд Махрез после первой игры группового турнира Кубка Африки против Зимбабве (2:2) отметил, что каждая встреча соревнования получается тяжелой. Оформивший дубль хавбек высказал мнение, что его команда провалила первый тайм.

– Кубок Африки никогда не бывает легким, – цитирует L'Équipe Махреза. – Мы знали, что матч против Зимбабве будет тяжелым. Первый тайм мы провалили, но во втором улучшили свою игру. У нас было больше возможностей для взятия ворот, но мы их упустили. Сборная Алжира может винить только себя.