Парламентарии Уганды скинулись на выступление сборной на Кубке Африки

Депутаты парламента Уганды решили сделать пожертвования, чтобы помочь национальной сборной на Кубке Африки-2017.

Правительство страны выделило угандийским "журавлям", которые пробились на Кубок Африки после почти 40-летнего отсутствия, 541 тысячу долларов, в то время как национальная федерация просила 2 миллиона.

"Мы договорились скинуться примерно по 150 долларов, я же отвезу чек в Габон", - сообщила спикер этого собрания Ребекка Кадаго. (Александр ПРОСВЕТОВ)