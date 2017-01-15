12:10 | ФУТБОЛ — Кубок Африки

Парламентарии Уганды скинулись на выступление сборной на Кубке Африки

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Депутаты парламента Уганды решили сделать пожертвования, чтобы помочь национальной сборной на Кубке Африки-2017.

Правительство страны выделило угандийским "журавлям", которые пробились на Кубок Африки после почти 40-летнего отсутствия, 541 тысячу долларов, в то время как национальная федерация просила 2 миллиона.

"Мы договорились скинуться примерно по 150 долларов, я же отвезу чек в Габон", - сообщила спикер этого собрания Ребекка Кадаго. (Александр ПРОСВЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Теперь их не съедят как минимум полгода.

14:11

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