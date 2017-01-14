Обамеянг забил первый гол Кубка Африки, Габон и Гвинея-Бисау сыграли вничью в первом матче турнира

Габон и Гвинея-Бисау сыграли вничью в стартовом матче Кубка Африки - 1:1. В составе хозяев турнира отличился Пьер-Эмерик Обамеянг из дортмундской "Боруссии" - этот мяч стал первым на турнире. От поражения гвинейцы спаслись на 90-й минуте.

Отметим также, что во втором тайме на поле у хозяев появился экс-игрок "Ростова" Гелор Канга, заменивший полузащитника "Ювентуса" Марио Лемина.

Сегодня на поле также выйдут две другие сборные группы A - Буркина-Фасо и Камерун.

Кубок Африки

Групповой турнир

1-й тур

Группа A

Габон - Гвинея-Биссау - 1:1 (0:0)

Голы: Обамеянг, 52 (1:0). Ж.Суариш, 90 (1:1).

Габон: Овоно, Экуэле Манга, Палюн, Аппиндангой, Обианг, Тандигора (Бийого Поко, 84), Ндонг, Лемина (Канга, 73), Обамеянг, Буанга, Эвуна (Кевин, 88).

Гвинея-Биссау: Мендеш, Ж.Суариш, Дабо, Рудинилсон, А.Суариш, Силва, Зезинью, Франсишку Жуниор (Алдаир, 74), Наниссиу, Камара (Менди, 66), Жоау Мариу (Пикети, 61).

Предупреждения: Обианг, 66. А.Суариш, 76.

Судья: Гриша (Египет).