Обамеянг и Канга в заявке сборной Габона на Кубок Африки-2017

Лучший игрок Африки прошлого года по версии Африканской конфедерации футбола Пьер-Эмерик Обамеянг вошел в число тех, кто будет представлять Габон на домашнем Кубке Африки-2017. В отличие от прочих сборных, хозяева турнира объявили не предварительный список, а сразу заявку из 23 футболистов, не считая трех запасных.

В прошлом работавший со сборными Испании и Китая испанский специалист Хосе-Антонио Камачо, которого назначили главным тренером габонских "Пантер" лишь в начале этого месяца, включил в заявку и бывшего полузащитника "Ростова" Гелора Канга. Сейчас этот игрок выступает за белградский клуб "Црвена Звезда".

Сборная Габона открывает Кубок Африки-2017 14 января матчем в Либревиле с Гвинеей-Бисау. В группу А вместе с этими командами попали Камерун и Буркина-Фасо.