Место проведения Кубка Африки-2019 станет известно 9 января

Президент Африканской футбольной конфедерации (CAF) Ахмад Ахмад заявил, что страна проведения Кубка Африки 2019 года будет названа 9 января. Ранее право провести турнир летом следующего года было отобрано у Камеруна, который не выполнил план по строительству стадионов.

– 14 декабря мы закрываем прием заявок от стран, желающих провести турнир, – цитирует AFP Ахмада. – 25 декабря опубликуем полный список кандидатов с оценкой их заявок. Исполком CAF соберется 9 января в Дакаре и примет решение по месту проведения турнира.