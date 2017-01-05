Менса и Вакасо поедут на Кубок Африки в составе сборной Ганы, Уорис - нет

Тренерский штаб сборной Ганы определил окончательный состав на Кубок Африки-2017. Бывший защитник "Анжи" Джонатан Менса и экс-хавбек "Рубина" Мубарак Вакасо вошли в список из 23 футболистов, а экс-форвард "Спартака" Маджид Уорис - нет. Соперниками ганцев на групповой стадии турнира, который пройдет с 14 января по 5 февраля, станут Уганда, Мали и Египет.

Полностью заявка Ганы на Кубок Африки-2017 выглядит следующим образом:

вратари Брима ("Кордова", Испания), Дауда ("Эньимба"), Офори ("Олл Старз");

защитники Аффул ("Коламбус Крю", MLS), Ядом ("Барнсли", Англия), Рахман ("Шальке", Германия), Ачеампонг ("Андерлехт", Бельгия), Бойе ("Сивваспор", Турция), Менса ("Коламбус Крю", MLS), Амарти ("Лестер", Англия), Гьима ("Орландо Пайрэтс", MLS);

полузащитники Агьеманг-Баду ("Удинезе", Италия), Акуа ("Торино", Италия), Парти ("Атлетико", Испания), Вакасо ("Панатинаикос", Греция), Атсу ("Ньюкасл", Англия), Офори (АИК, Швеция), Тетте ("Лиферинг", Австрия);

нападающие А. Гьян ("Аль-Ахли", ОАЭ), Дж. Айю ("Астон Вилла", Англия), А. Айю ("Вест Хэм", Англия), Ассифуа ("Сьон", Швейцария), Текпети ("Шальке", Германия).