Марокко с да Коштой и Буссуфа обыграл Того

Сборная Марокко победила Того в матче 2-го тура группового турнира Кубка Африки. В составе марокканцев полный поединок провели два бывших игрока "Локомотива" - Мануэл да Кошта и Мубарак Буссуфа. Последний, ранее также игравший в "Анжи", получил на 57-й минуте желтую карточку. Еще один бывший игрок махачкалинцев Мехди Карсела-Гонсалес остался в запасе.

Кубок Африки

Групповой турнир

2-й тур

Группа C

Марокко - Того - 3:1 (2:1)

Голы: Доссеви, 5 (0:1). Буаддуз, 14 (1:1). Саисс, 21 (2:1). Эн-Несири, 72 (3:1).

Марокко: Мунир, Да Кошта, Бенатиа, Саисс, Мендиль, Эль-Ахмади, Буссуфа, Дирар, Эль-Каддури (Эн-Несири, 60), Фажр (Аит Беннасер, 81), Буаддуз (Алиуи, 90).

Того: Агасса, Джене, Уро-Акорико, Ромао, Доссеви (Сегбефия, 84), Лалавеле (Агбеньядан, 89), Бебу, Адебайор, Гакпе, Айите, Коджо Фо До (Букари, 73).

Предупреждения: Буссуфа, 56. Айите, 83.

Судья: Кейта (Мали).