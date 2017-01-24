Лекенс расстался со сборной Алжира

Жорж Лекенс подал сегодня в отставку с поста главного тренера сборной Алжира, которая накануне вылетела из розыгрыша Кубка Африки-2017, не одержав на групповом этапе ни одной победы. О своем решении 67-летний бельгиец объявил на сайте Федерации футбола Алжира.

В 2003 году Лекенс уже работал с "лисицами пустыни" в течение полугода. Теперь он продержался еще меньше. Бельгиец был назначен главным тренером алжирской сборной в конце октября вместо серба Милована Раеваца, у которого не сложились отношения с командой. Раевац, в свою очередь, пришел на смену Кристиану Гюркуффу, который покинул "лисиц пустыни" в апреле по собственному желанию, приняв предложение "Ренна". Французу, с одной стороны, хотелось ежедневной работы с клубом, с другой - он устал от постоянного давления СМИ.

К Лекенсу в североафриканской стране отнеслись снисходительно после выездного поражения от Нигерии в отборочном матче ЧМ-2018 (1:3), поскольку специалист возглавил сборную лишь за две недели до игры. Однако провал на Кубке Африки – а перед командой была поставлена задача достичь как минимум полуфинала – вызвал лавину критики. Главный упрек – отказ тренера от услуг таких авторитетных игроков, как Карл Меджани и Софьян Фегули. При этом "лисицам пустыни" не хватало во время турнира в Габоне лидера коллектива.