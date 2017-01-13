Кубок Африки-2019: Конго сыграет против ДР Конго

В столице Габона – Либревиле, где в субботу стартует Кубок Африки-2017, состоялась жеребьевка отборочного этапа Кубка Африки-2019, финальный турнир которого пройдет в Камеруне. Сформированы следующие группы:

Группа А: Сенегал, Экваториальная Гвинея, Судан, победитель стыков Сан-Томе и Принсипи – Мадагаскар;

Группа В: Камерун, Марокко, Малави, победитель стыков Коморы – Маврикий;

Группа С: Мали, Габон, Бурунди, победитель стыков Джибути – Южный Судан;

Группа D: Алжир, Того, Бенин, Гамбия;

Группа E: Нигерия, ЮАР, Ливия, Сейшелы;

Группа F: Гана, Эфиопия, Кения, Сьерра-Леоне;

Группа G: ДР Конго, Конго, Зимбабве, Либерия;

Группа H: Кот-д’Ивуар, Гвинея, ЦАР, Руанда;

Группа I: Буркина-Фасо, Ангола, Ботсвана, Мавритания;

Группа J: Тунис, Египет, Нигер, Свазиленд;

Группа K: Замбия, Мозамбик, Гвинея-Бисау, Намибия;

Группа L: Кабо-Верде, Уганда, Танзания, Лесото

Предварительный раунд (стыковые матчи с участием шести сборных с самым низким рейтингом) состоится в марте, а состязания в группах – с июня 2017 года по ноябрь 2018-го. Путевки в финальный турнир получат победители 12 групп, три лучшие сборные среди занявших вторые места и Камерун, как команда хозяев финального турнира. Результаты матчей с участием "Неукротимых львов", включенных в группу В, будут учитываться – и это новшество, однако Марокко очень повезло: для завоевания заветной путевки ему достаточно опередить Малави и четвертого участника, который определится в соперничестве Коморских Островов и Маврикия. Забавное противостояние намечается в группе Н, где сошлись два Конго – со столицами в Киншасе и Браззавиле. (Александр ПРОСВЕТОВ)