21:05 | ФУТБОЛ — Кубок Африки

Кот-д'Ивуар и Того обошлись без голов, Адебайор провел первый официальный матч с мая

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Сборные Кот-д'Ивуара и Того сыграли вничью в матче 1-го тура группового турнира Кубка Африки. Форвард тоголезцев Эмманюэль Адебайор, с июня находящийся в статусе свободного агента, провел на поле 89 минут. Для него это стал первый официальный поединок с 15 мая.

Кубок Африки

Групповой турнир

1-й тур

Группа C 

Кот-д`Ивуар - Того - 0:0 

Кот-д`Ивуар: Гбоуо, Орье, Байи, Канон, Траоре, Дье, Сери (Дукуре, 65), Кессиэ, Калу, Заа (Бони, 70), Коджиа (Градель, 82).

Того: Агасса, Джене, Уро-Акорико, Ромао, Доссеви (Агбеньядан, 87), Лалавеле, Бебу, Адебайор (Букари, 89), Гакпе, Айите, Коджо Фо До (Акакпо, 82).

Судья: Отого-Кастан (Габон).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/inter/national/africacup/2017/groups/

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Материалы REN-TV

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