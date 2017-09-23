Кению лишили права на проведение чемпионата африканских наций

Африканская конфедерация футбола (КАФ) лишила Кению права на проведение чемпионата африканских наций в 2018 году, информирует BBC. Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета КАФ. Последняя инспекция в Кению пришла к выводу, что страна не успеет подготовиться к турниру. В частности, речь шла о неготовности путей сообщения.

Также отмечается, что в стране непростая политическая обстановка. КАФ открыла новую заявочную кампанию, а хозяин турнира будет объявлен в течение 15 дней. Уже сейчас на эту роль претендуют Южная Африка и Марокко.