Камерун обыграл Марокко в отборе Кубка Африки

Сборная Камеруна обыграла Марокко в стартовом матче отборочного турнира Кубка африканских наций - 1:0. Единственный гол в этой встрече на счету Венсана Абубакара.

Наопмним, Камерун примет участие в Кубке конфедераций. Команда сыграет против Чили (18 июня), Австралии (22 июня) и Германии (25 июня).

Кубок африканских наций

Отборочный турнир

Камерун - Марокко - 1:0 (1:0)

Гол: Абубакар, 29.