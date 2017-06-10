Камерун обыграл Марокко в отборе Кубка Африки

Сборная Камеруна обыграла Марокко в стартовом матче отборочного турнира Кубка африканских наций - 1:0. Единственный гол в этой встрече на счету Венсана Абубакара.
Наопмним, Камерун примет участие в Кубке конфедераций. Команда сыграет против Чили (18 июня), Австралии (22 июня) и Германии (25 июня).
Кубок африканских наций
Отборочный турнир
Камерун - Марокко - 1:0 (1:0)
Гол: Абубакар, 29.
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Камеруна (футбол)
- Сборная Австралии (Футбол)
- Сборная Марокко
- Сборная Чили (футбол)
- Венсан Абубакар