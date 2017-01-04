Камерун едет на Кубок Африки без Шупо-Мотинга и Матипа

Стала известна заявка сборной Камеруна на Кубок африканских наций-2017. В нее не вошел ряд футболистов из ведуших европейских клубов, в частности Жоэль Матип из "Ливерпуля" и Эрик Шупо-Мотинг из "Шальке".

Полностью заявка сборной Камеруна выглядит следующим образом: вратари - Ондоа ("Севилья", Испания), Года ("Аяччо", Франция), Мбокве ("Котон Спорт"); защитники - Нкулу ("Лион", Франция), Ойонго ("Монреаль Импэкт", MLS), Джейтей ("Химнастик", Испания), Коллинс ("Стандард", Бельгия), Нгадеу Нгаджуи ("Славия", Чехия), Тейкеу ("Сошо", Франция), Нгвем ("Прогрессо", Ангола), Мабука ("Жилина", Словакия); полузащитники - Сиани ("Остенде", Бельгия), Манджек ("Метц", Франция), Джум ("Хартс", Шотландия), Бойя ("Апеджес"); нападающие - Абубакар ("Бешикташ", Турция), Муканджо ("Лорьян", Франция), Зуа ("Кайзерслаутерн", Германия), Салли ("Санкт-Галлен", Швейцария), Токо-Экамби ("Анже", Франция), Нджие ("Марсель", Франция), Ндип Тамбе ("Спартак" Тр, Словакия), Бассогог ("Ольборг", Дания).

Кубок африканских наций пройдет с 15 января по 5 февраля. Камерун сыграет в группе с Габоном, Буркина-Фасо и Гвинеей-Бисау.