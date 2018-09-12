Камачо покинет пост главного тренера сборной Габона

Главный тренер сборной Габона Хосе Антонио Камачо покинет свой пост после окончания контракта в ноябре 2018 года. Об этом заявил министр спорта Габона Ален-Клод Били-Би-Нзе после поражения от Замбии (0:1) в товарищеском матче.

– Я позвонил в федерацию и сказал, что такая плохая работа со сборной неприемлема, – цитирует AFP министра. – Контракт с Камачо не будет продлен. Есть проблемы, которые нужно решать. Если тренер – одна из проблем, надо от него избавляться.

Камачо возглавляет сборную Габона с 2016 года.