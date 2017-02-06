Каборе - в символической сборной Кубка Африки-2017

Полузащитник "Краснодара" и капитан сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе включен в символическую сборную Кубка Африки-2017, составленную Африканской конфедерацией футбола.

В нее попал и нападающий "Астаны" Жуниор Кабананга (ДР Конго), который с тремя голами стал лучшим бомбардиром турнира. Наибольшее представительство – три игрока – имеет в символической команде Камерун, ставший победителем турнира.

Полностью сборная Кубка Африки-2017 выглядит так: Фабрис Ондоа (Камерун) – Моду Кара Мбодж (Сенегал), Ахмед Хегази (Египет), Микаэль Нгаде-Нгаджюи (Камерун) – Шарль Каборе (Буркина-Фасо), Дэниел Амарти (Гана), Кристиан Атсу (Гана), Мохамед Салах (Египет), Бертран Траоре (Буркина-Фасо) – Кристиан Бассогог (Камерун), Жуниор Кабананга (ДР Конго).