Хуго Броос: "Камерун заслужил выход в финал"

Главный тренер сборной Камеруна Хуго Броос выразил радость по поводу выхода в финал Кубка Африки. В полуфинале камерунцы обыграли Гану со счетом 2:0.

– Выход в финал – это мечта! – цитирует AFP Брооса. – Я очень рад за команду. Этот коллектив заслуживает места в финале. Посмотрите на последние достижения Ганы – они впечатляют. Но мы с самого начала турнира показали, что можем добиться многого, и прогрессировали в каждой игре. Этот матч мы начали хорошо, а вот после перерыва было тяжело. Понадобилось немного удачи. Когда Гана попыталась сравнять счет, мы забили второй мяч, воспользовавшись свободным пространством.