Ханни из "Андерлехта" все же готовится к Кубку Африки

Атакующий полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни по ошибке не попал в предварительный список игроков сборной Алжира для участия в Кубке Африки-2017. Сегодня алжирская федерация ее исправила, опубликовав на своем сайте обновленный вариант списка, подготовленного главным тренером Жоржем Лекенсом. В него входят 32 игрока – на одного больше, чем накануне.

Родившийся под Парижем Ханни дебютировал в составе "Лисиц пустыни" в марте, приняв участие в отборочном матче Кубка Африки против Эфиопии. Тогда он еще был игроком "Мехелена", из которого по окончании прошлого сезона перебрался в "Андерлехт". В 19 матчах текущего бельгийского чемпионата француз алжирского происхождения забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

В числе алжирских кандидатов на участие в турнире, стартующем в Габоне 14 января, фигурирует в прошлом вратарь самарских "Крыльев Советов" Раис М'Боли. Ныне он играет за турецкий "Антальяспор".