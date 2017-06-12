Гьян может быть наказан за капитанскую повязку с собственным портретом

Нападающий сборной Ганы Асамоа Гьян может быть наказан за нарушение экипировки, сообщает ghanasoccernet.com. 31-летний игрок вышел на матч отборочного турнира Кубка Африки против Эфиопии (5:0) с капитанской повязкой, на которой были изображены его лицо и имя.
Правила ФИФА предписывают использовать либо однотонные повязки, либо с одним доминирующим цветом.
Отметим, что Гьян уже подвергался необычному наказанию в этом году. В феврале Федерация футбола ОАЭ оштрафовала его за экстравагантную прическу.
Asamoah Gyan wearing a captain's armband with his own face on it.– BetVictor (@BetVictor) 12 июня 2017 г.
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