Гьян может быть наказан за капитанскую повязку с собственным портретом

Нападающий сборной Ганы Асамоа Гьян может быть наказан за нарушение экипировки, сообщает ghanasoccernet.com. 31-летний игрок вышел на матч отборочного турнира Кубка Африки против Эфиопии (5:0) с капитанской повязкой, на которой были изображены его лицо и имя.

Правила ФИФА предписывают использовать либо однотонные повязки, либо с одним доминирующим цветом.

Отметим, что Гьян уже подвергался необычному наказанию в этом году. В феврале Федерация футбола ОАЭ оштрафовала его за экстравагантную прическу.