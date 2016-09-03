Гана сыграла вничью с Руандой в матче отбора Кубка Африканских наций

Сборная Ганы в домашнем матче отборочного турнира Кубка Африканских наций сыграла вничью со сборной Руанды – 1:1. Отметим, что эта встреча не имела турнирного значения – ганцы, имеющие в своем активе 14 очков после шести матчей, заранее гарантировали себе попадание в основной турнир.

Напомним, что 6 сентября на стадионе "Локомотив" состоится товарищеский матч Россия – Гана.

Кубок Африки-2017

Отборочный раунд

6-й тур

Группа Н

Гана - Руанда - 1:1 (1:0)

Голы: Тетте, 24 (1:0). Хакизимана, 83 (1:1)

Гана: Брайма, Аффул, Баба Рахман, Менса, Гьима, Амарти (Дж.Айю, 85), Аккам (Парти, 73), Агьеманг-Баду, С.Тетте, Данкан, Ачеампонг.