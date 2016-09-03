Гана сыграла вничью с Руандой в матче отбора Кубка Африканских наций

Сборная Ганы в домашнем матче отборочного турнира Кубка Африканских наций сыграла вничью со сборной Руанды – 1:1. Отметим, что эта встреча не имела турнирного значения – ганцы, имеющие в своем активе 14 очков после шести матчей, заранее гарантировали себе попадание в основной турнир.
Напомним, что 6 сентября на стадионе "Локомотив" состоится товарищеский матч Россия – Гана.
Кубок Африки-2017
Отборочный раунд
6-й тур
Группа Н
Гана - Руанда - 1:1 (1:0)
Голы: Тетте, 24 (1:0). Хакизимана, 83 (1:1)
Гана: Брайма, Аффул, Баба Рахман, Менса, Гьима, Амарти (Дж.Айю, 85), Аккам (Парти, 73), Агьеманг-Баду, С.Тетте, Данкан, Ачеампонг.
баламошка
Dollar01---------------------Иди поспи, жаба с пиндосным ником.
21:23
Dollar01
Полегчало тебе? Лузер диванный
21:21
баламошка
Теперь могут со спокойной совестью унижать нашу сборную. Хотя, может им уже заплатили. Но даже если заплатили, то наши всё равно даже в пустые ворота забить не смогут.
21:13