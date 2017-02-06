Эктор Купер: "Ничего не хочу говорить по поводу очередного поражения в финале"

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер выразил сожаление по поводу поражения в финале Кубка Африки против Камеруна (1:2). Аргентинский специалист проиграл уже шестой финал в карьере.

- Поздравляю Камерун с победой в Кубке, - цитирует ESPN Купера. - Они показали отличную игру и заслужили победу. Конечно, я расстроен поражением, но больше всего мне жаль египетских болельщиков. Я хотел выиграть этот турнир ради них, потому что знал, как они хотели этого. Также я хотел сделать это ради игроков, потому что они были великолепны и бились до конца.

Ничего не хочу говорить по поводу поражения в очередном финале. Я хотел победить и разочарован, потому что и египтяне разочарованы.