Египет обыграл Уганду, забив на 89-й минуте

Сборная Египта обыграла Уганду в матче 2-го тура группового турнира Кубка Африки - 1:0. Единственный мяч провел Абдаллах Саид. Египтяне после двух игр занимают второе место в таблице. Для выхода в плей-офф им достаточно в последнем туре не проиграть Гане, которая уже обеспечила себе место в четвертьфинале. Уганда, потерпев два поражения с минимальным счетом, лишилась шансов на выход в плей-офф.

Кубок Африки

Групповой турнир

2-й тур

Группа D

Египет - Уганда - 1:0 (0:0)

Гол: Саид, 89.

Египет: Эль-Хадари, Фатхи, Абдель-Шафи, Хегази, Габр, Эль-Ненни, Хамед (Саид, 59), Хассан (Кахраба, 79), Собхи (Варда, 66), Салах, Мохсен.

Уганда: Оньянго, Очая, Кизито, Джуко, Игума (Олойя, 90+1), Мия (Вадада, 81), Маведже, Аучо, Валусимби, Вассва, Масса (Шабан, 65).

Предупреждение: Хамед, 25.

Судья: Дьедиу (Сенегал).