Чудеса неловкости. Форвард сборной Лесото упустил 3 стопроцентных момента за 5 секунд. Защитники ему помогали

Нападающий сборной Лесото Тумело Кхутланг упустил сразу три голевых момента в течение нескольких секунд в матче отборочного турнира Кубка африканских наций против Танзании. В середине первого тайма он выбежал один на один и пробил прямо во вратаря соперников. Голкипер не зафиксировал мяч, тот подлетел в воздух. Кхуланг первым успел к приземлению, но промахнулся мимо мяча, пробив уже по пустым воротам. Через секунду у него возник третий момент, поскольку мяч покатился в направлении ворот, но Кхуланг снова махнул ногой мимо мяча.

Встреча завершилась победой Лесото со счетом 1:0. Благодаря этому команда поднялась на второе место в отборочной группе и имеет шанс на выход в финальную стадию континентального первенства.