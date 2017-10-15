Чемпионат африканских наций проведут в Марокко вместо Кении

Комитет по чрезвычайным ситуациям отдал право проведения чемпионата африканских наций Марокко, информирует L'Equipe. Турнир пройдет в следующем году с 12 января по 4 февраля.

Ранее африканская конфедерация футбола (КАФ) лишила Кению права на проведение чемпионата африканских наций в 2018 году. Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета КАФ.

Последняя инспекция в Кению пришла к выводу, что страна не успеет подготовиться к турниру. В частности, речь шла о неготовности путей сообщения. Также отмечалось, что в стране непростая политическая обстановка.