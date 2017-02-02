15:00 2 февраля | ФУТБОЛ — Кубок Африки

Букмекеры считают сборную Ганы фаворитом в матче со сборной Камеруна

Камерун – Гана. Фото REUTERS
Камерун – Гана. Фото REUTERS
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2 февраля состоится полуфинальный матч Кубка Африки между сборными Камеруна и Ганы. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Камерун – Гана

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная Ганы. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,25 – Н 2,77 – П2 2,43

Трансляция матча Камерун – Гана 2 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Камерун – Гана.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=3-3, 4 – 7.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

22 января 2000 года

Групповой этап Кубка Африки

Гана – Камерун

1:1

7 февраля 2008 года

1/2 финала Кубка Африки

Гана – Камерун

0:1
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