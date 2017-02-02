Букмекеры считают сборную Ганы фаворитом в матче со сборной Камеруна

2 февраля состоится полуфинальный матч Кубка Африки между сборными Камеруна и Ганы. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Камерун – Гана
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная Ганы. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,25 – Н 2,77 – П2 2,43
Трансляция матча Камерун – Гана 2 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Камерун – Гана.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=3-3, 4 – 7.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
22 января 2000 года
|
Групповой этап Кубка Африки
|
Гана – Камерун
|
1:1
|
7 февраля 2008 года
|
1/2 финала Кубка Африки
|
Гана – Камерун
|
0:1