Букмекеры считают сборную Ганы фаворитом в матче со сборной Камеруна

2 февраля состоится полуфинальный матч Кубка Африки между сборными Камеруна и Ганы. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Камерун – Гана

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная Ганы. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,25 – Н 2,77 – П2 2,43

Трансляция матча Камерун – Гана 2 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Камерун – Гана.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=3-3, 4 – 7.

Результаты последних матчей