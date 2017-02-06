Бассогог, которым интересуется "Локомотив", признан лучшим игроком Кубка Африки

Нападающий сборной Камеруна Кристиан Бассогог признан лучшим игроком Кубка Африки. 21-летний форвард "Ольборга" провел на турнире шесть матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его команда одержала победу на соревновании, переиграл в финале Египет со счетом 2:1.

Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Локомотив" начал переговоры по поводу возможного трансфера игрока.

Также известный тренер Виктор Бондаренко, более 20 лет работавший в Африке, выразил мнение, что Бассогог может заменить в "Локо" ушедшего в "Спартак" Александра Самедова.