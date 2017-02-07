Авраам Грант: "Я получил огромное наслаждение, работая в Гане"

Израильский наставник Авраам Грант поблагодарил сборную Ганы за работу. Ранее 61-летний наставник решил не продлевать контракт с федерацией. Под его руководством сборная заняла четвертое место на Кубке Африки, уступив в матче за третье место команде Буркина-Фасо со счетом 0:1. Грант возглавлял сборную Ганы с 2014 года, в 2015 году он доводил ее до финала Кубка Африки.

– После невероятно дружеского знакомства с президентом Федерации футбола Ганы и последующей за этим более чем двухлетней работой во главе национальной команды я проинформировал мистера Нянтаки, что пришло время двигаться дальше к новым вызовам, - заметил Грант. - Поблагодарил его за предоставленную возможность.

Я получил огромное наслаждение, работая в Гане. Приняв команду после ужасного чемпионата мира 2014 года, я перестроил команду и дошел с ней до финала Кубка Африки. Это произошло лишь второй раз за 23 года. В этом году команда дошла до полуфинала этого турнира.

Я горжусь тем, что покидаю сильную команду профессионалов в расцвете лет. Уверен, что она продолжит добиваться успеха.

Также я никогда не забуду поддержку и лояльность болельщиков.