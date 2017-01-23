Алжир вылетел из Кубка Африки, Сенегал с Конате - в четвертьфинале

Матч 3-го тура группового турнира Кубка Африки между сборными Сенегала и Алжира закончился вничью – 2:2. Благодаря этому результату сенегальцы вышли в плей-офф турнира с первого места группы B, набрав семь очков. Алжирцы, напротив, с двумя очками расположились на третьей строчке и покинули турнир. Экс-голкипер "Крыльев Советов" Раис М'Боли остался в запасе Алжира, а бывший нападающий "Краснодара" Мусса Конате вышел в стартовом составе и был заменен в концовке поединка.

Второе место досталось сборной Туниса, которая в заключительном туре переиграла Зимбабве – 4:2. В активе тунисцев шесть очков.

В четвертьфинале Сенегал сыграет с Камеруном, а Тунис - с Буркина-Фасо.

Кубок Африки-2017

Групповой турнир

Группа B

Сенегал – Алжир – 2:2 (1:1)

Голы: Слимани, 10 (0:1). Диоп, 43 (1:1). Слимани, 52 (1:2). Соу, 53 (2:2).

Сенегал: Н`Диай, Туре, Сисс, Мбодж (Дьедиу, 70), Диаме, Диоп, Ндой, Сарр, Ндиай (Гуйе, 78), Соу, Конате (Кейта, 90+4).

Алжир: Ассела, Мефта, Гулям, Кадамуро, Манди, Брахими, Гедиура, Бенталеб, Махрез, Слимани (Бунеджа, 80), Ханни (Геззаль, 83).

Предупреждения: Гулям, 39. Бенталеб, 39. Брахими, 44. Кадамуро, 58. Дьедиу, 74.

Судья: Бондо (Ботсвана).

23 января. Франсвиль. Стадион Stade de Franceville.

Зимбабве – Тунис – 2:4 (1:4)

Голы: Слити, 9 (0:1). Мсакни, 22 (0:2). Хенисси, 36 (0:3). Мусона, 42 (1:3). Хазри, 45 – с пенальти (1:4). Ндоро, 58 (2:4).

Зимбабве: Мукурува, Намойнесу, Звирекви, Муройва, Басера, Фири (Ндоро, 46), Катсанде, Накамба, Биллиат, Мусона (Махачи, 89), Мушекви.

Тунис: Жериди, Абденнур, Бен Юссеф, Маалул, Наггуез, Хазри (Лахмар, 63), Мсакни (Халифа, 78), Сасси, Слити (Азуни, 83), Бен Амор, Хенисси.

Предупреждения: Фири, 8. Бен Амор, 33. Намойнесу, 44. Наггуез, 85.

Судья: Дембеле (Кот-д`Ивуар).

23 января. Либревиль. Стадион Stade de l'Amitie.