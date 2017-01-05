21:18 | ФУТБОЛ — Кубок Африки

Адебайор будет вызван в сборную Того на Кубок Африки

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Форвард Эмманюэль Адебайор, являющийся свободным агентом, приглашен в сборную Того на предстоящий Кубок Африки, сообщает Marca. Согласно источнику, футболист попадет в заявку сборной из 23 футболистов, несмотря на отсутствие игровой практики в текущем сезоне. Турнир пройдет с 14 января по 5 февраля. Того на групповой стадии сыграет с Кот-д'Ивуаром, Марокко и ДР Конго.

Напомним, что "Лион" был заинтересован в подписании контракта с Адебайором, но после переговоров с игроком, во время которых тот курил и употреблял алкоголь, принял решение этого не делать.

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