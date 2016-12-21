12:48 | ФУТБОЛ — Кубок Африки

7 игроков отказались выступать за сборную Камеруна на Кубке Африки

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Семь футболистов отклонили предложение сыграть за сборную Камеруна на Кубке африканских наций-2017, сообщает Daily Mail. На турнире, который пройдет с 14 января по 5 февраля в Габоне, отказались сыграть Жоэль Матип ("Ливерпуль"), Андре Онана ("Аякс"), Ги Нди Ассамбе ("Нанси"), Аллан Ньом ("Вест Бромвич"), Максим Пундже ("Бордо"), Андре-Франк Замбо ("Марсель") и Ибраим Амаду ("Лилль"), которые были включены в предварительный состав команды. Главный тренер сборной Камеруна Хуго Брос заявил, что намерен добиться отстранения этих игроков от матчей за свои клубы на время проведения Кубка африканских наций, где камерунцы сыграют в одной группе с Габоном, Буркина-Фасо и Гвинеей-Бисау.

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