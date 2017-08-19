Зоран Тошич: "Я не веду переговоров с "Партизаном"

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич опроверг информацию о том, что он может подписать контракт с "Партизаном". Экс-армеец посетил матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы, в котором сербский клуб на своем поле сыграл вничью с "Видеотоном".
- Я смотрел матч "Партизана" против "Видеотона", но это ничего не значит, - цитирует Sportske Тошича. - Я не веду переговоров с "Партизаном", хотя это мой любимый клуб, за которым я слежу с тех пор, как я ушел оттуда. Но сейчас я туда не вернусь. У меня есть несколько предложений, на следующей неделе станет ясно, где я продолжу карьеру. Хочу пожелать "Партизану" успешно выступить в Лиге Европы.
Напомним, летом Тошич покинул ЦСКА по истечении срока контракта. В составе столичной команды он выступал с 2010 года. За это время он провел во всех турнирах 241 матч, забив 47 голов. Он помог ЦСКА трижды выиграть чемпионат России, а также по два раза завоевать Кубок и Суперкубок страны.
masson
Зоран! ЦСКА любит тебя!
22:14