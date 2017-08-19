Зоран Тошич: "Я не веду переговоров с "Партизаном"

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич опроверг информацию о том, что он может подписать контракт с "Партизаном". Экс-армеец посетил матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы, в котором сербский клуб на своем поле сыграл вничью с "Видеотоном".

- Я смотрел матч "Партизана" против "Видеотона", но это ничего не значит, - цитирует Sportske Тошича. - Я не веду переговоров с "Партизаном", хотя это мой любимый клуб, за которым я слежу с тех пор, как я ушел оттуда. Но сейчас я туда не вернусь. У меня есть несколько предложений, на следующей неделе станет ясно, где я продолжу карьеру. Хочу пожелать "Партизану" успешно выступить в Лиге Европы.