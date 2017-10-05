Зоран Тошич: "Верю, что ЦСКА по традиции завершит чемпионат наверху"

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич рассказал, зачем приехал в Москву, и отметил, что продолжает следить за ЦСКА.

- У меня в Москве квартира, накопились некоторые дела, требующие моего присутствия, - цитирует Тошича Bobsoccer. - Сейчас возвращаюсь в Сербию, уже этим вечером тренировка. К сожалению, десять дней назад получил небольшую травму, надо восстанавливаться.

- Вы покинули ЦСКА в начале июля. Почему решили продолжить карьеру именно в "Партизане"?

- У меня действительно были предложения из-за рубежа. Звали команды из России, Турции, ОАЭ. Но я решил остаться в Сербии. "Партизан" – серьезный клуб, выступает в групповом турнире Лиге Европы. И потом, дома всегда приятнее. Могу сказать, что очень, очень доволен.

- Что скажете о силе сербского чемпионата?

- Средний уровень, наверное, чуть слабее российского, но в целом он вполне неплохой. Стараемся двигаться вперед.

- За нынешними выступлениями ЦСКА следите?

- Смотрю каждую игру ЦСКА, когда есть возможность. Если не получилось, узнаю счет. Конечно, команде сейчас непросто, матчей много, а футболистов в обойме недостаточно. Но я верю, что ЦСКА по традиции покажет свой максимум и завершит чемпионат наверху. И, разумеется, достойно выступит в группе Лиги чемпионов