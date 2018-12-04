"Золотой мяч" впервые за 11 лет выиграл не Месси и не Роналду

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча" по итогам 2018 года. Таким образом, хавбек прервал серию из десяти побед Криштиану Роналду и Лионеля Месси подряд.

Роналду выиграл трофей в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 году, Месси - в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015-м.

Последним, кто выигрывал "Золотой мяч" до аргентинца и португальца, стал бразильский хавбек "Милана" Кака в 2007 году. Он завершил выступления в сезоне-2016/17, все предыдущие обладатели награды также закончили карьеры.

Таким образом, Модрич стал третьим действующим обладателем "Золотого мяча" после Месси и Роналду.