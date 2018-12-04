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"Золотой мяч" впервые за 11 лет выиграл не Месси и не Роналду

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Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча" по итогам 2018 года. Таким образом, хавбек прервал серию из десяти побед Криштиану Роналду и Лионеля Месси подряд. 

 
Лука Модрич.Лука Модрич – обладатель "Золотого мяча"-2018!

Роналду выиграл трофей в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 году, Месси - в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015-м. 

Последним, кто выигрывал "Золотой мяч" до аргентинца и португальца, стал бразильский хавбек "Милана"  Кака в 2007 году. Он завершил выступления в сезоне-2016/17, все предыдущие обладатели награды также закончили карьеры.

Таким образом, Модрич стал третьим действующим обладателем "Золотого мяча" после Месси и Роналду.

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