"Золотой мяч" могут вернуть France Football

Издание France Football может снова начать вручать "Золотой мяч" лучшему футболисту года, сообщает El Mundo Deportivo. Отмечается, что руководители издания вели переговоры с главой ФИФА Джанни Инфантино.

France Football учредил приз и определял его победителя с 1956 по 2009 год. До 1995 года трофей могли получить только европейцы. В 1991 году ФИФА учредила свою награду - FIFA World Player (или "Бриллиантовый мяч"). В 2010 году награды были объединены, и определением обладателя "Золотого мяча" занялась ФИФА. В будущем трофеи могут снова разделить.

Отметим, что France Football определял обладателя "Золотого мяча" голосованием журналистов ведущих изданий Европы, ФИФА же проводил голосование среди главных тренеров и капитанов команд со всего мира. Отметим, что после объединения наград в 2010 году "Золотой мяч" получали только двое - Криштиану Роналду и Лионель Месси.