"Золотой мяч" будут вручать по итогам голосования среди журналистов

Французское издание France Football на официальном сайте объявило, что "Золотой мяч" теперь вновь будет вручаться по итогам голосования только среди представителей СМИ.

С этого года в списке претендентов теперь будет 30 футболистов, а не как ранее 23, определение тройки финалистов отменено, а победитель и полный рейтинг игроков будут объявляться до конца календарного года.

- "Золотой мяч" вернулся к истокам, в свою семью, - отметил лучший футболист 1969 года Джанни Ривера.

Напомним, ранее стало известно, что ФИФА и France Football завершили пятилетнее сотрудничество по вручению "Золотого мяча". Журнал определял лучшего игрока года с 1956 по 2009 год путем голосования журналистов, а с 2010 года вручением приза занималась ФИФА, по решению которой в выборах принимали участие не только представители СМИ, но и капитаны и главные тренеры сборных всех стран.