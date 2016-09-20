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"Золотой мяч" будут вручать по итогам голосования среди журналистов

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Французское издание France Football на официальном сайте объявило, что "Золотой мяч" теперь вновь будет вручаться по итогам голосования только среди представителей СМИ.

 
2016 год. Лионель МЕССИ."Золотой мяч" возвращается в лоно семьи

С этого года в списке претендентов теперь будет 30 футболистов, а не как ранее 23, определение тройки финалистов отменено, а победитель и полный рейтинг игроков будут объявляться до конца календарного года.

- "Золотой мяч" вернулся к истокам, в свою семью, - отметил лучший футболист 1969 года Джанни Ривера.

Напомним, ранее стало известно, что ФИФА и France Football завершили пятилетнее сотрудничество по вручению "Золотого мяча". Журнал определял лучшего игрока года с 1956 по 2009 год путем голосования журналистов, а с 2010 года вручением приза занималась ФИФА, по решению которой в выборах принимали участие не только представители СМИ, но и капитаны и главные тренеры сборных всех стран.

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