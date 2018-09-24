"Золотой мяч" будут также вручать женщинам

Награда лучшему игроку года "Золотой мяч" с текущего года будет вручаться как мужчинам, так и женщинам, информирует сайт журнала France Football, учредившего этот приз. Список из 15 претенденток на награду будет объявлен 8 октября.

Журнал выберет номинатов, а победителя определят журналисты из разных стран, которые специализируются на женском футболе.

Торжественная церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 3 декабря в Париже.

Кроме того, France Football учредил награду лучшему молодому игроку года. Она будет называться "Трофей Копа" – в честь бывшего полузащитника "Реала" Раймона Копа. Он стал стал первым французским игроком, получившим "Золотой мяч" в 1958 году.