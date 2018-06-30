Златан Ибрагимович: "Нужно игнорировать расизм, но шведские СМИ этому мешают"

Экс-нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович раскритиковал шведские СМИ за то, что уделяют много внимания расизму. Игрок сборной Швеции Джимми Дурмаз подвергся расистским оскорблениям после матча чемпионата мира-2018 против Германии.

– Расизм? Мы просто должны игнорировать этих невежественных людей, быть счастливыми и пытаться наслаждаться жизнью, в то же время, когда есть такие люди, как в шведских СМИ, это очень сложно, но мы делаем то, что любим, мы пытаемся распространять наши любовь, играя в футбол, – цитирует Football Italia Ибрагимовича. – Это позор, когда шведские СМИ фокусируются на неправильных вещах, потому что Швеция – маленькая страна с 9 миллионами человек, и вместо того, чтобы поддерживать, они делают наоборот.

Шведы послали расизм куда подальше и поддержали Дурмаза. Видео

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