Златан Ибрагимович: "Хочу играть так долго, как только смогу"

Нападающий "Лос-Анджелес" Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что пока не собирается завершать карьеру. Контракт 36-летнего шведа с клубом MLS рассчитан до декабря 2020 года.

– Хочу играть так долго, как только смогу, – цитирует Goal Ибрагимовича. – Когда получил травму (в апреле 2017 года в составе "Манчестер Юнайтед". – Прим. "СЭ"), то долго не мог играть. Когда ты занимаешься делом, которое любишь, а люди говорят, что ты больше не сможешь заниматься этим. Но я вернулся. Это мечта, ставшая явью. Я играю в футбол 20 лет. Я просто хочу заниматься этим. Когда физически я не смогу играть, придет время сказать, что я сделал свою работу. Но я еще не закончил. Я чувствую себя хорошо.

В составе "Гэлакси" Ибрагимович принял участие в 19 матчах, забив 15 мячей и сделав 5 результативных передач, а также получив три желтых и одну красную карточку.