Зинедин Зидан: "Статистика Неймара невероятна. Однако меня интересует моя команда и мои игроки"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что нападающий "ПСЖ" Неймар играет большую роль в команде. Также специалист подчеркнул, что форвард "королевского клуба" Криштиану Роналду добился множества успехов на протяжении своей карьеры.

– Судя по выступлениям Неймара, он играет важную роль в команде, – цитирует ESPN Зидана. – Его статистика невероятна. Однако меня интересует моя команда и мои игроки. Когда мы смотрим на то, что делал Криштиану на протяжении всей своей карьеры... В прошлом сезоне он, например, забил восемь мячей в трех матчах Лиги чемпионов. Это много значит. Из-за таких вещей эти игроки необычны.

Ранее сообщалось, что "Реал" проявляет интерес к Неймару. За бразильца мадридский клуб готов предложить своего лидера Роналду. "Реал" и "ПСЖ" встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.